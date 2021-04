(Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel pomeriggio di ieri a, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà una 38 enne di Cassino che alla guida divettura si ètaun altro mezzo parcheggiato. La donna, malgrado abbia provato a fuggire, è stata immediatamente raggiunta ellata dai militari dell’arma. I Carabinieri, mediante l’uso di etilometro, hanno quindi accertato nei confronti della stessa un tasso alcolemico superiore al consentito. Nella circostanza la donna si è poi rifiutata di sottoporsi ad ulteriori test per verificare l’assunzione dinze stupefacenti. L’autovettura è stata così sottoposta a fermo amministrativo e ladi guida. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Latina, ubriaca si schianta contro un’auto in sosta: veicolo sequestrato e patente ritirata -

Ultime Notizie dalla rete : Latina ubriaca

Latinapress.it - tutte le notizie in un click

...alla Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea del Comune di. Il cittadino possessore dell'opera, residente a Treviso, è statao ritenuto dai carabinieri acquirente in buona fede....Fanno parte della comunitàda tempo residente in America, a Denver, Colorado, uno degli ... ha iniziato a prendere la vita a morsi, è trasgressiva, si, si presenta alle cene di famiglia ...Nel pomeriggio di ieri 20 aprile, a Latina, i Carabinieri del locale Nor-sezione radiomobile, nel corso di un servizio di ...Latina: provoca un sinistro stradale in stato di alterazione alcolica e rifiuto il narco-test, denunciata una donna di 38 anni.