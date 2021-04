Latina | 42enne accoltellato e abbandonato sanguinante nei pressi della Caritas

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Choc anel weekend scorso dove un uomo di 42 anni è stato ferito con un coltello ein strada. Oggi i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dell’aggressore: si tratta di un cittadino romeno 36enne che è stato poi arrestato. Nella circostanza – i fatti si erano svolti sabato scorso – la vittima era stata ferita con un coltello e abbandonataneidei locali. L’uomo era stato soccorso dai Carabinieri intervenuti e successivamente trasportato in ospedale dai sanitari. All’uomo fermato stamattina sono stati sequestrati tre coltelli. Al momento si trova in carcere a Velletri. su Il CorriereCittà.

