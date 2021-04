Lascia la Ferrari parcheggiata in folle, pessima sorpresa per quest'uomo: nella foto il disastro senza precedenti | Guarda (Di mercoledì 21 aprile 2021) Incredibile disavventura nei pressi della spiaggia Brema di Sirmione, in provincia di Brescia, dove una Ferrari è finita nel lago insieme al suo conducente che si trovava al volante. L'uomo aveva parcheggiato la meravigliosa vettura, peraltro restando seduto nell'abitacolo, davanti a un di quegli scivoli utilizzati per far entrare in acqua le barche. E però il veicolo, imprudentemente o inavvertitamente Lasciato in folle, ha iniziato a muoversi lentamente, poi a prendere velocità per l'appunto a causa della pendenza: quando l'automobilista si è accorto di quel che stava succedendo, era ormai troppo tardi, e la vettura è finita nell'acqua, fino all'altezza delle ruote. Sul posto è poi dovuta intervenire la polizia locale e un carro attrezzi, che ha provveduto a "ripescare" malinconicamente la Ferrari ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Incredibile disavventura nei pressi della spiaggia Brema di Sirmione, in provincia di Brescia, dove unaè finita nel lago insieme al suo conducente che si trovava al volante. L'aveva parcheggiato la meravigliosa vettura, peraltro restando seduto nell'abitacolo, davanti a un di quegli scivoli utilizzati per far entrare in acqua le barche. E però il veicolo, imprudentemente o inavvertitamenteto in, ha iniziato a muoversi lentamente, poi a prendere velocità per l'appunto a causa della pendenza: quando l'automobilista si è accorto di quel che stava succedendo, era ormai troppo tardi, e la vettura è finita nell'acqua, fino all'altezza delle ruote. Sul posto è poi dovuta intervenire la polizia locale e un carro attrezzi, che ha provveduto a "ripescare" malinconicamente la...

