L'arte del non finito e la perfezione perduta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Vorrei fare il critico d’arte. Chi non vorrebbe fare il critico d’arte? Ve ne do un piccolo saggio, e mi raccomando, leggete fino in fondo. Si tratta di Sergio Staino, disegnatore e pittore. Nel suo stile si riconoscono diversi periodi e altrettante svolte. La prima, attorno al 1977, quando la retina cominciò a cedere e lo tenne a lungo in un ospedale triestino. Quando uscì dal buio, il suo tratto era diventato meno netto, più esitante, ma anche più vibrante e vivo. La seconda quando la vista aveva ceduto troppo e lo costrinse a ricorrere al computer. Temette di perdere il corpo a corpo con la materia, la matita, la penna, la carta, e la resistenza che oppongono all’intenzione della mano. Lo schermo digitale sembrava rinviare all’infinito, ma anche là scoprì piano piano che il disegno si procurava le sue variazioni e le sue impronte ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Vorrei fare il critico d’. Chi non vorrebbe fare il critico d’? Ve ne do un piccolo saggio, e mi raccomando, leggete fino in fondo. Si tratta di Sergio Staino, disegnatore e pittore. Nel suo stile si riconoscono diversi periodi e altrettante svolte. La prima, attorno al 1977, quando la retina cominciò a cedere e lo tenne a lungo in un ospedale triestino. Quando uscì dal buio, il suo tratto era diventato meno netto, più esitante, ma anche più vibrante e vivo. La seconda quando la vista aveva ceduto troppo e lo costrinse a ricorrere al computer. Temette di perdere il corpo a corpo con la materia, la matita, la penna, la carta, e la resistenza che oppongono all’intenzione della mano. Lo schermo digitale sembrava rinviare all’in, ma anche là scoprì piano piano che il disegno si procurava le sue variazioni e le sue impronte ...

Advertising

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Sandro Botticelli, presunto autoritratto in un dettaglio della Adorazione dei Magi, tem… - vaticannews_it : #19aprile #arte Dopo la vittoria del 312 d.C., l'imperatore Costantino incoraggia la madre a recarsi in Terra Santa… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Georges Seurat, Il Circo, 1891, olio su tela, Parigi, Museo d’Orsay… - Badabinbadaban : RT @rmc_official: Arte e musica... per la Giornata Internazionale del Bacio! #bacio #GiornataInternazionaleDelBacio #Kiss #13aprile #Radi… - ClusherJoe38 : RT @Frances52779614: 'Senza la presenza della possibilità del crollo niente è geniale nelle opere d'arte. Theodor W. Adorno https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : arte del Bettini si è rimangiato il golpe Sabato scorso, con altri italiani, ho appreso che 'Draghi è il Bolsonaro italiano'. L'ha dichiarato Tomaso Montanari, storico dell'arte e animatore, tra i tanti, del comitato per il 'No' al referendum costituzionale del 2016. Era, quindi, tra coloro che si opposero, vincendo, alla riforma costituzionale che prevedeva l'...

L'autodidatta che modellava le piante in spettacolari sculture A chi gli chiedeva del suo segreto rispondeva solo che: 'Io con le piante ci parlo'. Spronato dalla ... come con il bonsai giapponese o la topiaria, l'ars topiaria, l'arte di potare gli arbusti al fine ...

L'arte del non finito e la perfezione perduta Il Foglio L'arte del non finito e la perfezione perduta Il tratto degli artisti più longevi diventa nel tempo meno netto, più esitante, ma anche più vivo. Come è successo a Staino, per il piacere di noi aspiranti critici d'arte ...

NFT (Non Fungible Token): cosa sono Le sempre maggiori applicazioni degli NFT aprono le strade a nuove forme di commercio via blockchain, come avvenuto per la tennista russa che ha messo in vendita una parte del proprio corpo ...

Sabato scorso, con altri italiani, ho appreso che 'Draghi è il Bolsonaro italiano'. L'ha dichiarato Tomaso Montanari, storico dell'e animatore, tra i tanti,comitato per il 'No' al referendum costituzionale2016. Era, quindi, tra coloro che si opposero, vincendo, alla riforma costituzionale che prevedeva l'...A chi gli chiedevasuo segreto rispondeva solo che: 'Io con le piante ci parlo'. Spronato dalla ... come con il bonsai giapponese o la topiaria, l'ars topiaria, l'di potare gli arbusti al fine ...Il tratto degli artisti più longevi diventa nel tempo meno netto, più esitante, ma anche più vivo. Come è successo a Staino, per il piacere di noi aspiranti critici d'arte ...Le sempre maggiori applicazioni degli NFT aprono le strade a nuove forme di commercio via blockchain, come avvenuto per la tennista russa che ha messo in vendita una parte del proprio corpo ...