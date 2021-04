L’archivio delle meraviglie del Donizetti: video streaming de «Lo straniero» con Marco Baliani (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo spettacolo, filmato nell’aprile del 2003 al Teatro Donizetti nell’ambito della rassegna Altri Percorsi, sarà disponibile gratuitamente sul canale Vimeo della Fondazione Teatro Donizetti. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo spettacolo, filmato nell’aprile del 2003 al Teatronell’ambito della rassegna Altri Percorsi, sarà disponibile gratuitamente sul canale Vimeo della Fondazione Teatro

Advertising

webecodibergamo : L’archivio delle meraviglie del Donizetti: video streaming de «Lo straniero» con Marco Baliani - DrAntoniaPagani : RT @CNOPsicologi: Il #CNOP ha inviato due note per chiedere l’inserimento di psicologi nella Commissione consultiva permanente e nei serviz… - BolognaFiere : RT @InCronaca: In cantiere l’edizione 2021 di @ZoomarkInt, la fiera internazionale dell’industria del pet di @BolognaFiere, a #Bologna dal… - paolociraci : Aggiornato fino al mese di #Marzo #2021 l'#archivio #meteo giornaliero delle #temperature medie, minime, massime,… - psico_Latina : RT @CNOPsicologi: Il #CNOP ha inviato due note per chiedere l’inserimento di psicologi nella Commissione consultiva permanente e nei serviz… -

Ultime Notizie dalla rete : L’archivio delle Valconca, arrestato pedofilo 39enne: nello smartphone l'archivio delle immagini ChiamamiCittà