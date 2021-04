L’Aquila, morto a 33 anni operatore sanitario del Campus Biomedico: tre mesi fa aveva fatto il vaccino contro il Covid (Di mercoledì 21 aprile 2021) Archivi Archivi L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) Archivi Archivi L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

anto_a_a : RT @rainiero43: FERMATE QUESTI MALEDETTI VACCINI L’Aquila. Sgomento in Valle Subequana per la notizia della morte improvvisa del trentatree… - giovamb03420810 : RT @rainiero43: FERMATE QUESTI MALEDETTI VACCINI L’Aquila. Sgomento in Valle Subequana per la notizia della morte improvvisa del trentatree… - Avv_Nike : RT @rainiero43: FERMATE QUESTI MALEDETTI VACCINI L’Aquila. Sgomento in Valle Subequana per la notizia della morte improvvisa del trentatree… - RobMacCready : RT @rainiero43: FERMATE QUESTI MALEDETTI VACCINI L’Aquila. Sgomento in Valle Subequana per la notizia della morte improvvisa del trentatree… - emanugi07 : RT @rainiero43: FERMATE QUESTI MALEDETTI VACCINI L’Aquila. Sgomento in Valle Subequana per la notizia della morte improvvisa del trentatree… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Aquila morto L'Aquila, morto operatore sanitario del Campus Biomedico: stroncato da infarto a 33 anni ilmessaggero.it