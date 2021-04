L’annuncio del presidente Emiliano che ammonisce: “Ricordiamoci di quello che è successo a Pasqua” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Puglia verso la zona arancione dal 26 aprile, L’annuncio del presidente Emiliano: "La curva dei contagi ha ricominciato a scendere in picchiata" Puglia verso la zona arancione dal 26 aprile, L’annuncio del presidente Emiliano su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 aprile 2021) Puglia verso la zona arancione dal 26 aprile,del: "La curva dei contagi ha ricominciato a scendere in picchiata" Puglia verso la zona arancione dal 26 aprile,delsu Notizie.it.

Advertising

capuanogio : La chiusura del titolo #Juventus dopo l’annuncio della #Superlega: +17,85% - fanpage : L'annuncio del commissario straordinario all'emergenza - TeresaBellanova : Con l'annuncio dell'assegnazione di 29 commissari per sbloccare 56 opere pubbliche, #ItaliaShock diventa finalmente… - Hiddencatch : RT @tvblogit: Piero Angela sarà ospite del figlio Alberto nell'ultima puntata di #Ulisse, al via su Rai1 da stasera. L'annuncio del divulga… - CIGranTurismo : ?? Ufficializzata la prima Porsche Cayman GT4 di @ebimotors nel #CIGT ?? Di Giusto - Pera i conduttori per la serie… -