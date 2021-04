L'anno "bianco" delle abilitazioni professionali: gli esami di Stato ai tempi del Covid (Di mercoledì 21 aprile 2021) ... in concerto con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Avvocati , si sono messi a tavolino e, con una serie di Decreti Ministeriali , l'ultimo pubblicato in Gazzetta lo scorso 14 aprile 2021 , ... Leggi su informazionefiscale (Di mercoledì 21 aprile 2021) ... in concerto con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Avvocati , si sono messi a tavolino e, con una serie di Decreti Ministeriali , l'ultimo pubblicato in Gazzetta lo scorso 14 aprile 2021 , ...

Advertising

Troy97935837 : #Atlantide paragonare covid19 e AIDS è come paragonare vino rosso e bianco!?piuttosto i tuoi due dottori citati com… - marcomorini72 : RT @maryfagi: La richiesta di fattibilità da parte dell’ On. #Bitonci al min #Franco in audizione ieri di un anno bianco fiscale (di grande… - InfoFiscale : L'anno “bianco” delle abilitazioni professionali: gli esami di Stato ai tempi del Covid - ilo_ak : RT @maryfagi: La richiesta di fattibilità da parte dell’ On. #Bitonci al min #Franco in audizione ieri di un anno bianco fiscale (di grande… - 51rolando : RT @maryfagi: La richiesta di fattibilità da parte dell’ On. #Bitonci al min #Franco in audizione ieri di un anno bianco fiscale (di grande… -