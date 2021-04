L’ammissione di Tom Jones | “Sì | uso il Viagra Ho 80 anni | di cosa dovrei vergognarmi?”

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tomha ammesso in un’intervista di fare uso di. Il popolarissimo cantante gallese, che ha alle spalle qualcome 50di carriera e 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, ha svelato questa sua particolarità al comico Marc Maron, durante il “WTF podcast”. Nel corso dell’intervista, infatti, Maron ha chiesto a “Sir” Tomil segreto per mantenere le corde vocali ancora così perfettamente efficienti. Non contento, è poi entrato maggiormente nel dettaglio, chiedendo a Tomalcune precisazioni sui suoi organi genitali. LEGGI ANCHE => “Almeno sette volte al giorno”: bevanda “miracolosa” lo eccita, la moglie scappa in caserma “Come funziona tutto il resto laggiù? Tutto a posto?”, la domanda pronunciata dal comico a Tom ...