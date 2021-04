L'ambasciata Usa suggerisce ai connazionali di non venire in Italia: cautela per criminalità (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sul sito dell'ambasciata Usa è comparso un “Travel Advisory” datato 20 aprile 2021, in cui si raccomandata ai connazionali di non viaggiare in Italia. L’allarme dell’ambasciata americana: “Non viaggiate in Italia, rischio Covid e terrorismo” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sul sito dell'Usa è comparso un “Travel Advisory” datato 20 aprile 2021, in cui si raccomandata aidi non viaggiare in. L’allarme dell’americana: “Non viaggiate in, rischio Covid e terrorismo” su Notizie.it.

Advertising

LaStampa : L’allarme dell’ambasciata Usa: non viaggiate in Italia, rischio Covid e terrorismo - MaurizioTorchi2 : RT @04Carmen20: Ambasciata USA: “Non viaggiate in Italia, rischio #Covid e #terrorismo ” Grazie agli ottimi risultati ottenuti dal #Govern… - ElizabethRavag1 : RT @04Carmen20: Ambasciata USA: “Non viaggiate in Italia, rischio #Covid e #terrorismo ” Grazie agli ottimi risultati ottenuti dal #Govern… - globalistIT : - GianniVezzani1 : RT @04Carmen20: Ambasciata USA: “Non viaggiate in Italia, rischio #Covid e #terrorismo ” Grazie agli ottimi risultati ottenuti dal #Govern… -