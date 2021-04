LAIKA “solo l’idea che sia stato pensato fa paura perché tutto ciò non riguarda solo il calcio” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 aprile… nella serata di ieri 20 aprile, è comparso in via Giulio Caccini, dietro della sede della FIGC, un poster realizzato dalla Street Artist LAIKA MCMLIV, raffigurante il presidente della Juventus Andrea Agnelli che, con un coltello, buca un pallone. Il riferimento è alla notizia della creazione della Superlega “Il tentativo di creare una competizione a invito riservata ai club più ricchi è la morte dei sogni dei tifosi di tutto il mondo. È la morte del calcio stesso. Lo sport dovrebbe insegnare che con la fantasia, il talento e l’allenamento tutti possono provare a vincere. La Superlega, in nome di un business sempre più monopolizzato, sconfessa definitivamente questo sogno”, ha dichiarato l’artista. E, nonostante le ultime notizie lascino intendere che il progetto sembrerebbe destinato a fallire, LAIKA ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 aprile… nella serata di ieri 20 aprile, è comparso in via Giulio Caccini, dietro della sede della FIGC, un poster realizzato dalla Street ArtistMCMLIV, raffigurante il presidente della Juventus Andrea Agnelli che, con un coltello, buca un pallone. Il riferimento è alla notizia della creazione della Superlega “Il tentativo di creare una competizione a invito riservata ai club più ricchi è la morte dei sogni dei tifosi diil mondo. È la morte delstesso. Lo sport dovrebbe insegnare che con la fantasia, il talento e l’allenamento tutti possono provare a vincere. La Superlega, in nome di un business sempre più monopolizzato, sconfessa definitivamente questo sogno”, ha dichiarato l’artista. E, nonostante le ultime notizie lascino intendere che il progetto sembrerebbe destinato a fallire,...

