L' Aifa | Se scarseggiano le dosi rivaluteremo i limiti di età sui vaccini

(Di mercoledì 21 aprile 2021) AGI - E' "meglio per il momento" usare iJ&J e Astrazeneca "negli anziani sapendo che potremmo anche usarli se necessario: se avessimo solo questi duea disposizione li daremmo senza esitazioni a tutti perché i benefici superano di gran lunga i rischi". Lo afferma Nicola Magrini, direttore generale di, in un'intervista a La Stampa in cui sottolinea che per i duesi sono registrati "casi rarissimi" di trombosi cerebrali "in donne con meno di 60 anni". "Ma nei prossimi mesi avremo anche altre opzioni", ha assicurato Magrini, "a fine maggio è attesa anche la registrazione del vaccino Curevac che usa la tecnologia dell'Rna messaggero, come Pfizer e Moderna, e che ha dati preliminari molto buoni". "E' importante ribadire" che J&J e Astrazeneca, conclude Magrini, per l'Ema "sono ...

Lo afferma in una intervista alla Stampa Nicola Magrini, direttore generale di."Ma nei prossimi mesi avremo anche altre opzioni - aggiunge - , a fine maggio è attesa anche la registrazione del ...Lo ha confermato anchespiegando come per i farmaci a mRna 'al momento non sono stati ... ma che per farlo servono fondi, tempo e mezzi che al momento: 'La mia stima è che servano 10 ...Il direttore generale dell'Agenzia del farmaco, Nicola Magrini, ricorda che J&J e AstraZeneca sono "utilizzabili in tutta la popolazione sopra i 18 anni" e che per la fine di maggio è atteso il via li ...Nicola Magrini direttore generale dell'Aifa ha spiegato a La Stampa che, se le dosi scarseggeranno, potranno essere rivisti i limiti di età con i vaccini di AstraZeneca e Johnson & Johnson somministra ...