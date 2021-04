Lacrime e dolore al funerale di Gianni Vivenzio, l’addio della figlia: “Papà sarà dura senza te” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Applausi e scene di dolore questa mattina per i funerali di Gianni Vivenzio, il Sovrintendente della Polizia in forza presso il commissariato San Ferdinando a Napoli, nella squadra dei Falchi, deceduto all’ospedale Cardarelli di Napoli a seguito delle ferite riportate dopo un incidente stradale in via Giordano Bruno a Napoli, alcuni giorni fa, mentre era in servizio. L’agente, 54 anni, era residente a Giugliano e lascia moglie e due figli. Il funerale del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato si è tenuto nella basilica di S. Francesco di Paola a Piazza Plebiscito alle ore 12.00. A dare l’ultimo saluto all’agente oltre ai familiari anche le forze dell’ordine e le autorità civili. durante l’omelia la figlia Giada ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Applausi e scene diquesta mattina per i funerali di, il SovrintendentePolizia in forza presso il commissariato San Ferdinando a Napoli, nella squadra dei Falchi, deceduto all’ospedale Cardarelli di Napoli a seguito delle ferite riportate dopo un incidente stradale in via Giordano Bruno a Napoli, alcuni giorni fa, mentre era in servizio. L’agente, 54 anni, era residente a Giugliano e lascia moglie e due figli. Ildel Sovrintendente CapoPolizia di Stato si è tenuto nella basilica di S. Francesco di Paola a Piazza Plebiscito alle ore 12.00. A dare l’ultimo saluto all’agente oltre ai familiari anche le forze dell’ordine e le autorità civili.nte l’omelia laGiada ...

