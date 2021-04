La triste storia di Mercedes di Vite al limite: dal terribile passato al presente incerto. Com’è oggi? FOTO (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mercedes Cephas è la protagonista della diciottesima puntata nella settima stagione di Vite al limite. La 37enne pesava 351 kg e stava mettendo a rischio la sua vita e la sua salute per delle abitudini alimentari sbagliate. Il suo peso non le permetteva neanche di prendersi cura dei suoi figli, impossibilitata a muoversi a causa di un grave linfedema, non si alzava dal letto da anni ormai. I suoi organi iniziavano a cedere e Mercedes era incredula per la svolta che aveva preso la sua vita. Sono diventata così grossa che mi è difficile fare qualsiasi cosa. E ogni giorno è sempre peggio. Ma la sua dipendenza ha radici psicologiche profonde. Suo padre abusava di lei da quando aveva 11 anni e Mercedes ha trovato nel cibo l’unico conforto della sua vita, ma le cose le sono sfuggite di mano. Il ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 21 aprile 2021)Cephas è la protagonista della diciottesima puntata nella settima stagione dial. La 37enne pesava 351 kg e stava mettendo a rischio la sua vita e la sua salute per delle abitudini alimentari sbagliate. Il suo peso non le permetteva neanche di prendersi cura dei suoi figli, impossibilitata a muoversi a causa di un grave linfedema, non si alzava dal letto da anni ormai. I suoi organi iniziavano a cedere eera incredula per la svolta che aveva preso la sua vita. Sono diventata così grossa che mi è difficile fare qualsiasi cosa. E ogni giorno è sempre peggio. Ma la sua dipendenza ha radici psicologiche profonde. Suo padre abusava di lei da quando aveva 11 anni eha trovato nel cibo l’unico conforto della sua vita, ma le cose le sono sfuggite di mano. Il ...

