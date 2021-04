La Superlega si schianta Fuori le inglesi | l’Inter traballa Cosa succederà

Leggi su formiche

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Un simile disastro comunicativo e gestionale non si era mai visto, e sarà studiato negli anni a venire. Ieri sera le squadre, una dopo l’altra, si sono sfilate dalla Super Lega appena annunciata, pur essendo la metà dei club promotori (6 su 12). Le spagnoleno, mentre all’una di notte viene battuta un’Ansa che parla di un passo indietro interista, mentre il Corriere dello Sport lanciavavista esclusiva ad Andrea Agnelli che rischia di finire come la prima pagina Dewey defeats Truman, sventolata da un sorridente e vittorioso Harry Truman dopo le presidenziali americane del 1948. Come siamo arrivati a questo punto? Come ha scritto Fulvio Giuliani, la scissione nasce dalla disperazione economica delle squadre coinvolte, tanto blasonate quanto finanziariamente a pezzi. Hanno trovato gli investitori giusti (Jp Morgan ...