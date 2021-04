La Superlega si ferma | il comunicato

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Laè durata 48 ore, poi è iniziata a crollare. Un pezzo alla volta. Hanno iniziate le inglesi, che hanno salutato una dopo l’altra nella serata di ieri. Ha fatto un passo indietro anche l’Atletico Madrid. Questa mattina è stato il turno della prima italiana a salutare: l’Inter. Ormai si attendono le dichiarazioni di tutti gli altri club interessati. Al momento rimangono saldi al timone i fondatori: il Real Madrid di Florentino Perez e la Juve di Agnelli. Ma unrilasciato dalla stessalascia intendere che anche per loro si prospettano momenti complicati: “Laè convinta che l’attuale status quo del calcio europeo debba cambiare. Noi proponiamo una nuova competizione europea perché il sistema esistente non funziona”, si legge in una nota. “La nostra proposta ha l’obiettivo di ...

Le parole del presidente della Juventus e vicepresidente della Superlega che ha spiegato come e quando è nato il progetto ... Dopo le voci delle ultime ore, la parola passa ad Andrea Agnelli, tra i promotori della nuova Superlega. Il presidente della Juventus sceglie le colonne del Corriere dello Sport e di Repubblica ...