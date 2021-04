La Superlega si ferma, crollo della Juventus in Borsa (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Superlega si ferma, almeno per il momento. La convulsa nottata tra martedì 20 e mercoledì 21 aprile ha portato a un comunicato del neonato torneo, che ha sottolineato la necessità «valutare gli step opportuni per rivedere il progetto». Una mossa che la Juventus – che non ha ancora diramato note ufficiali sul torneo – L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lasi, almeno per il momento. La convulsa nottata tra martedì 20 e mercoledì 21 aprile ha portato a un comunicato del neonato torneo, che ha sottolineato la necessità «valutare gli step opportuni per rivedere il progetto». Una mossa che la– che non ha ancora diramato note ufficiali sul torneo – L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie La Superlega si ferma, crollo della Juventus in Borsa: La Superlega si ferma, almeno per il momen… - NapoliCalciogol : La Superlega si ferma: 'Riconsidereremo i passaggi per rimodellare il progetto' - SitoGiuseppe : RT @CalcioFinanza: La #Superlega si ferma, crollo della #Juventus in #Borsa - LedroitH : RT @CalcioFinanza: La #Superlega si ferma, crollo della #Juventus in #Borsa - JohSogos : RT @CalcioFinanza: La #Superlega si ferma, crollo della #Juventus in #Borsa -