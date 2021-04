La Superlega sfuma: “riconsidereremo i passaggi più appropriati per rimodellare il progetto” (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Superlega non esiste più. Il progetto è naufragato dopo la rinuncia delle sei squadre inglesi, successivamente è arrivato il dietrofront anche dell’Inter e delle squadre spagnole. “La Superlega è convinta che l’attuale status quo del calcio europeo debba cambiare – le parole contenuta nella nota – proponiamo una nuova competizione europea perché il sistema esistente non funziona. La nostra proposta è finalizzata a consentire allo sport di evolversi generando risorse e stabilità per l’intera piramide calcistica, anche aiutando a superare le difficoltà finanziarie incontrate dall’intera comunità calcistica a causa della pandemia. Fornirebbe anche pagamenti di solidarietà materialmente migliorati a tutte le parti interessate del calcio. Nonostante l’annunciata uscita dei club inglesi, costretti a prendere tali decisioni a causa della ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lanon esiste più. Ilè naufragato dopo la rinuncia delle sei squadre inglesi, successivamente è arrivato il dietrofront anche dell’Inter e delle squadre spagnole. “Laè convinta che l’attuale status quo del calcio europeo debba cambiare – le parole contenuta nella nota – proponiamo una nuova competizione europea perché il sistema esistente non funziona. La nostra proposta è finalizzata a consentire allo sport di evolversi generando risorse e stabilità per l’intera piramide calcistica, anche aiutando a superare le difficoltà finanziarie incontrate dall’intera comunità calcistica a causa della pandemia. Fornirebbe anche pagamenti di solidarietà materialmente migliorati a tutte le parti interessate del calcio. Nonostante l’annunciata uscita dei club inglesi, costretti a prendere tali decisioni a causa della ...

Advertising

avvpenna78 : RT @CalcioWeb: La #Superlega non c'è più: il comunicato ufficiale - CalcioWeb : La #Superlega non c'è più: il comunicato ufficiale - oldmanandsea1 : RT @MDeGorgus: “La #Superlega sfuma dopo appena 48 ore”. #Agnelli rilancia il progetto dei gatti in tangenziale. - RobertoLocate14 : RT @MDeGorgus: “La #Superlega sfuma dopo appena 48 ore”. #Agnelli rilancia il progetto dei gatti in tangenziale. - MDeGorgus : “La #Superlega sfuma dopo appena 48 ore”. #Agnelli rilancia il progetto dei gatti in tangenziale. -