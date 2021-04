La Superlega era una porcata. Ma Uefa e Fifa rimangono il male di un calcio agonizzante (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr – La Superlega è morta, ma anche il calcio non si sente tanto bene. Inutile girarci intorno: a trionfare non sono stati i «valori dello sport», ma la ragion di Stato. Intendiamoci. Una competizione a cui si accede per blasone, e non per merito, è qualcosa di particolarmente odioso, perché vuol dire ridurre il calcio a riserva di caccia delle dinastie e dei baronati. Tutto verissimo, ma per favore, almeno risparmiateci la retorica dei ricchi e dei poveri, del «calcio vero» che ha sconfitto l’«avarizia». E questo per un motivo molto semplice: vedere la Uefa e la Fifa che si ergono a paladini dei «valori dello sport» e del «calcio dei tifosi» è una delle più disgustose ipocrisie a cui possiamo assistere. Il calcio ridotto a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr – Laè morta, ma anche ilnon si sente tanto bene. Inutile girarci intorno: a trionfare non sono stati i «valori dello sport», ma la ragion di Stato. Intendiamoci. Una competizione a cui si accede per blasone, e non per merito, è qualcosa di particolarmente odioso, perché vuol dire ridurre ila riserva di caccia delle dinastie e dei baronati. Tutto verissimo, ma per favore, almeno risparmiateci la retorica dei ricchi e dei poveri, del «vero» che ha sconfitto l’«avarizia». E questo per un motivo molto semplice: vedere lae lache si ergono a paladini dei «valori dello sport» e del «dei tifosi» è una delle più disgustose ipocrisie a cui possiamo assistere. Ilridotto a ...

