La Superlega è fallita, ma le Multinazionali torneranno all’attacco (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo aver tenuto in ansia milioni di tifosi e speculatori finanziari, la bolla Superlega si è sgonfiata rapidamente come si era propagata. L’onda d’urto di una valanga di voci contro, dalla politica allo sport e il coro di indignazione proveniente dall’opinione pubblica, hanno affossato in 24 ore il sogno di creare un Campionato dei Migliori capitanato dai super Club del calcio europeo. In molti hanno compreso come dietro al tentativo ci fosse, soprattutto, la necessità di salvare le fragili economie fiaccate da un anno di pandemia, ma già l’aver pensato che potesse essere fattibile una sorta di Play off sul modello americano, dovrebbe inquietarci. Che poi sia fallito grazie anche al dietrofront proprio degli investitori americani spaventati dalla dura reazione dell’opinione pubblica, non ci deve far dormire sonni tranquilli. Ci hanno provato una volta e non ci sono ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo aver tenuto in ansia milioni di tifosi e speculatori finanziari, la bollasi è sgonfiata rapidamente come si era propagata. L’onda d’urto di una valanga di voci contro, dalla politica allo sport e il coro di indignazione proveniente dall’opinione pubblica, hanno affossato in 24 ore il sogno di creare un Campionato dei Migliori capitanato dai super Club del calcio europeo. In molti hanno compreso come dietro al tentativo ci fosse, soprattutto, la necessità di salvare le fragili economie fiaccate da un anno di pandemia, ma già l’aver pensato che potesse essere fattibile una sorta di Play off sul modello americano, dovrebbe inquietarci. Che poi sia fallito grazie anche al dietrofront proprio degli investitori americani spaventati dalla dura reazione dell’opinione pubblica, non ci deve far dormire sonni tranquilli. Ci hanno provato una volta e non ci sono ...

