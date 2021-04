La Superlega di calcio naufraga dopo poco più di 48 ore. Tonfo in Borsa per il titolo della Juventus (-12%) (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Superlega di calcio naufraga dopo poco più di 48 ore. Il progetto annunciato nella notte fra domenica e lunedì da 12 club (leggi l’articolo) è andato a sbattere contro il fronte compatto di Fifa, Uefa, autorità di governo e soprattutto tifosi. E dopo le prime crepe nella serata di ieri, il muro è crollato. La prima società a fare marcia indietro è stata il Manchester City, con tanto di ‘bentornato’ da parte di Aleksander Ceferin nel calcio europeo, seguito a ruota dagli altri cinque club inglesi coinvolti: Arsenal, con tanto di mea culpa e scuse, Liverpool, Manchester United (si è dimesso il vicepresidente esecutivo Ed Woodward), Tottenham e infine il Chelsea. La riunione d’emergenza nella serata di ieri a seguito dell’uscita del City non è bastata e anche il fronte ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ladipiù di 48 ore. Il progetto annunciato nella notte fra domenica e lunedì da 12 club (leggi l’articolo) è andato a sbattere contro il fronte compatto di Fifa, Uefa, autorità di governo e soprattutto tifosi. Ele prime crepe nella serata di ieri, il muro è crollato. La prima società a fare marcia indietro è stata il Manchester City, con tanto di ‘bentornato’ da parte di Aleksander Ceferin neleuropeo, seguito a ruota dagli altri cinque club inglesi coinvolti: Arsenal, con tanto di mea culpa e scuse, Liverpool, Manchester United (si è dimesso il vicepresidente esecutivo Ed Woodward), Tottenham e infine il Chelsea. La riunione d’emergenza nella serata di ieri a seguito dell’uscita del City non è bastata e anche il fronte ...

