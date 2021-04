La Superlega dei dodici ricchi è durata appena 48 ore Le sei squadre inglesi si ritirano | silenzio dei club italiani Al Barça decidono i soci Piqué | “Oggi più che mai il calcio è dei tifosi”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Si sfascia il fronte dei 12 topeuropei fondatori della. Dopo il Manchester City, anche Arsenal, Manchester United, Liverpool e Tottenham hanno ufficializzato il proprio ritiro dalla nuova lega creata dall’élite deleuropeo. Iche, con l’eccezione al momento del Chelsea per il quale si attende solo l’ufficialità, stanno tutte abbandonando il progetto hanno diffuso comunicati separati di scuse nei confronti dei propri. Quella che sembra essere la conclusione di un progetto ufficializzato48 ore fa, arriva al termine di una giornata nella quale il governo britannico di Boris Johnson aveva annunciato di essere pronto a prendere qualsiasi provvedimento per impedire la creazione della nuova competizione, contribuendo a ...

Laeuropea resta un progetto valido ma sarà rimodellata dopo la rinuncia delle sei squadre inglesi. 'Nonostante l'uscitaclub inglesi - afferma la Super League - costretti a prendere queste ...Lo afferma, in sintesi, lanella bozza di una nota ufficiale circolata in nottata e di ... "Nonostante l'annunciata uscitaclub inglesi, costretti a prendere tali decisioni a causa ...(fcinter1908) Il capitano dei Reds ha pubblicato sui social un messaggio poi condiviso da tutta la squadra. Il messaggio dello spogliatoio del Liverpool fa seguito alle parole di Klopp, che aveva ...(ANSA) - MILANO, 20 APR - La Lega Serie A torna a riunirsi per parlare di diritti tv, aspettando il nuovo incontro della prossima settimana sul tema della Superlega. Venerdì 23 aprile infatti ...