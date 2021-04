La Super Lega si scioglie, i quotidiani inglesi così: “Vittoria per i tifosi, vittoria per il calcio” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il calcio inglese è il primo Paese ad aver reagito contro la Super Lega in massa. Le proteste dei tifosi di ieri in occasione delle partite della Premier League hanno incentivato i club interessati a rivedere la posizione sulla Super Lega. La stampa inglese si è schierata apertamente, il Mirror ha aperto elogiando il dietrofront delle sei squadre: “vittoria per i tifosi, vittoria per il calcio” con il titolo “Super congedo europeo”. Il Daily Express è sulla stessa lunghezza d’onda: “vittoria per la potenza dei tifosi” contro una Super Lega che si è sciolta dopo solo due giorni dalla ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilinglese è il primo Paese ad aver reagito contro lain massa. Le proteste deidi ieri in occasione delle partite della Premier League hanno incentivato i club interessati a rivedere la posizione sulla. La stampa inglese si è schierata apertamente, il Mirror ha aperto elogiando il dietrofront delle sei squadre: “per iper il” con il titolo “congedo europeo”. Il Daily Express è sulla stessa lunghezza d’onda: “per la potenza dei” contro unache si è sciolta dopo solo due giorni dalla ...

Advertising

RobertoBurioni : Sono molto favorevole alla Super Lega perché da questa mattina tutti i Wikipardi da Vinci dell'internet non mi spi… - LaStampa : Super Lega, il via libera passa dall’Antitrust Ue e dalla fine del monopolio Uefa: “Operazione legittima e commerci… - lucasofri : Comunque, lo dico con sincera ammirazione, questa cosa della super lega è stata un’invenzione niente male per vivac… - matteolucarel : Comunque la super lega è stata sospesa, e i 12 fondatori si riuniranno stasera; quindi vuol dire che nessuno è uscito #SuperLegue #SuperLega - _visentini : RT @FrancescoOrdine: Psg e Mcity: uno non aderisce e l’altro si ritira dalla super lega. Cosa difendono: 1) i privilegi del FFP; 2) le semi… -