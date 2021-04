La Super League appena nata è già finita

Advertising

OfficialASRoma : Ci rivolgiamo ai nostri incredibili tifosi e sostenitori dopo il recente annuncio di una 'super league' divisiva. #ASRoma - francescocosta : Al di là del merito e dell’esito, è incredibile il fallimento di comunicazione dell’operazione Super League. - AntoVitiello : Comunicato Super League: 'Nonostante l'annunciata partenza dei club inglesi, costretti a prendere tali decisioni a… - NoahM21366026 : Le cose serie, serie Non la pippon super cazzolon league Serie - Emanuele_Cecala : +++ ULTIM’ORA +++ Buffon propone una soluzione di compromesso: 'Riserviamo la Super League agli over 60'.… -

Ultime Notizie dalla rete : Super League

TORINO - La spinta dellaaveva fatto volare lunedì la Juventus a Piazza Affari , dove il titolo aveva chiuso con un balzo del 17,85% a 0,91 euro, raggiungendo così gli 1,22 miliardi di euro di capitalizzazione. ...SuperLega saltata - Il comunicato ufficiale dei club della Superlega che al momento salta: 'LaEuropea è convinta che l'attuale status quo del calcio europeo debba cambiare. Proponiamo una nuova competizione europea perché il sistema esistente non funziona. La nostra proposta è ...ROME, APR 21 - Inter Milan are no longer interested in taking part in the European Super League, club sources said after the project was put on hold and the six English teams involved said they were p ...Sono trascorse poco più di 48 ore dall’annuncio della sua nascita. La Superlega, dopo tante polemiche e l’addio ufficiale da parte delle sei squadre inglesi, si sfalda. Attraverso una nota diramata ne ...