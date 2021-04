La storia di Renzi e dell’incarico segreto in Arabia Saudita (Di mercoledì 21 aprile 2021) ConfeRenziere e non solo. Secondo quanto rivelato questa mattina dal quotidiano Domani, dietro ai continui viaggi di Matteo Renzi in Medio Oriente non c’erano solamente gli incontri pubblici per parlare del “Rinascimento” arabo. Il leader di Italia Viva, infatti, sarebbe anche inserito all’interno dell’advisory board della Royal Commission che si occupa dello sviluppo della città di Alula, il progetto avveniristico fiore all’occhiello del regime del principe bin Salman. Renzi e l’incarico segreto per il progetto della città di Alula ricevuto da bin Salman Il quotidiano diretto da Stefano Feltri, secondo quanto rivelato da una fonte interna e un sito arabo, è entrato a far parte del board di questo progetto futuro e futuribile. Insomma, tutto questo spiegherebbe i continui viaggi – e non solo come ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Confeere e non solo. Secondo quanto rivelato questa mattina dal quotidiano Domani, dietro ai continui viaggi di Matteoin Medio Oriente non c’erano solamente gli incontri pubblici per parlare del “Rinascimento” arabo. Il leader di Italia Viva, infatti, sarebbe anche inserito all’interno dell’advisory board della Royal Commission che si occupa dello sviluppo della città di Alula, il progetto avveniristico fiore all’occhiello del regime del principe bin Salman.e l’incaricoper il progetto della città di Alula ricevuto da bin Salman Il quotidiano diretto da Stefano Feltri, secondo quanto rivelato da una fonte interna e un sito arabo, è entrato a far parte del board di questo progetto futuro e futuribile. Insomma, tutto questo spiegherebbe i continui viaggi – e non solo come ...

