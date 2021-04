La storia di Daniela malata di cancro in cerca della mamma: la trova ma non vuole dare il dna (Di mercoledì 21 aprile 2021) Per Daniela si sono mobilitati giornali di tutta Italia, programmi di tutte le reti, da Chi l’ha visto a Pomeriggio 5. Ma soprattutto si sono mobilitati i giudici visto che di tempo per lei, ne è rimasto ben poco. E’ molto malata e ha poche speranze di riuscire a trovare una cura. Le speranze risiedono anche nel passato che lei di certo non avrebbe voluto vivere: un abbandono. Daniela ha bisogno di sapere chi è sua madre affinchè i medici possano studiare il suo dna e capire come aiutarla per provare a salvarle la vita. Daniela quella madre che tanto tempo fa l’ha abbandonata l’ha lasciata, ma ha subito una seconda pugnalata. La donna infatti, secondo quanto racconta la stessa Daniela in una lettera aperta, si rifiuta di dare il dna per aiutarla. Dalle colonne de La ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 aprile 2021) Persi sono mobilitati giornali di tutta Italia, programmi di tutte le reti, da Chi l’ha visto a Pomeriggio 5. Ma soprattutto si sono mobilitati i giudici visto che di tempo per lei, ne è rimasto ben poco. E’ moltoe ha poche speranze di riuscire are una cura. Le speranze risiedono anche nel passato che lei di certo non avrebbe voluto vivere: un abbandono.ha bisogno di sapere chi è sua madre affinchè i medici possano studiare il suo dna e capire come aiutarla per provare a salvarle la vita.quella madre che tanto tempo fa l’ha abbandonata l’ha lasciata, ma ha subito una seconda pugnalata. La donna infatti, secondo quanto racconta la stessain una lettera aperta, si rifiuta diil dna per aiutarla. Dalle colonne de La ...

