La storia delle firme “farlocche” di FdI per la sfiducia a Speranza (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lunedì Giorgia Meloni esultava spiegando che Fratelli d’Italia aveva raccolto in 48 ore 100mila firme online a sostegno della mozione di sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza. Il Fatto racconta come sono state raccolte Giacomo Salvini, che firma l’articolo spiega che l’unica verifica che viene fatta è sull’indirizzo email a cui viene chiesta conferma della firma. Basta cambiare la mail per poter firmare nuovamente. Secondo il giornalista, ieri facendo delle verifiche è stato possibile per la stessa persona firmare cinque volte con cinque nomi diversi: Solo ieri, in pochi minuti, abbiamo firmato ben cinque volte dallo stessa casella di posta creata per l’oc -casione (pippo6927 @gmail.com ) cambiando ogni volta i dati anagrafici. Per firmare si deve inserire una email, nome, cognome, regione e provincia di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lunedì Giorgia Meloni esultava spiegando che Fratelli d’Italia aveva raccolto in 48 ore 100milaonline a sostegno della mozione dial ministro della Salute Roberto. Il Fatto racconta come sono state raccolte Giacomo Salvini, che firma l’articolo spiega che l’unica verifica che viene fatta è sull’indirizzo email a cui viene chiesta conferma della firma. Basta cambiare la mail per poter firmare nuovamente. Secondo il giornalista, ieri facendoverifiche è stato possibile per la stessa persona firmare cinque volte con cinque nomi diversi: Solo ieri, in pochi minuti, abbiamo firmato ben cinque volte dallo stessa casella di posta creata per l’oc -casione (pippo6927 @gmail.com ) cambiando ogni volta i dati anagrafici. Per firmare si deve inserire una email, nome, cognome, regione e provincia di ...

