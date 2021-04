La serie Zero dà un volto a quei giovani italiani spesso invisibili (Di mercoledì 21 aprile 2021) A fronte di alcuni aspetti supereroistici un po’ scontati, la nuova serie Netflix diventa una potentissima metafora sull’importanza e sulla creatività di una nuova generazione di italiani C’è una scena brevissima in un episodio di Zero, la nuova produzione originale italiana disponibile dal 21 aprile su Netflix, che è significativa di ciò che questa serie rappresenta nel panorama mediatico del nostro paese: Inno (Madior Fall), calciatore provetto, si reca in questura per ottenere dei documenti d’identità che gli vengono per l’ennesima volta negati, nonostante lui ribadisca allo strenuo: “Ma io sono nato a Milano!“. Diretti da Paola Randi, Ivan Silvestrini, Margherita Ferri e Mohamed Hossameldin, gli otto episodi di Zero, nati da un’idea di Antonio Dikele Distefano, già autore del libro Non ho mai ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) A fronte di alcuni aspetti supereroistici un po’ scontati, la nuovaNetflix diventa una potentissima metafora sull’importanza e sulla creatività di una nuova generazione diC’è una scena brevissima in un episodio di, la nuova produzione originale italiana disponibile dal 21 aprile su Netflix, che è significativa di ciò che questarappresenta nel panorama mediatico del nostro paese: Inno (Madior Fall), calciatore provetto, si reca in questura per ottenere dei documenti d’identità che gli vengono per l’ennesima volta negati, nonostante lui ribadisca allo strenuo: “Ma io sono nato a Milano!“. Diretti da Paola Randi, Ivan Silvestrini, Margherita Ferri e Mohamed Hossameldin, gli otto episodi di, nati da un’idea di Antonio Dikele Distefano, già autore del libro Non ho mai ...

