La Serie A Brasiliana: ecco i top 11 verdeoro del nostro campionato (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tanto talento e jogo bonito, questa la base dei più grandi talenti brasiliani passati per la Seria A. Scopriamoli insieme Seconda top 11 di questa rubrica, dove nella precedente abbiamo parlato dei più grandi argentini passati nel Bel Paese ed oggi tratteremo dei loro rivali di sempre. Il Brasile è la nazione che ha vinto più Mondiali in assoluto, ben 5, e quasi tutti i giocatori di cui parleremo tra poco, hanno alzato al cielo almeno una volta la coppa più ambita. Quindi scopriamo ora “Chi sono i più grandi campioni verdeoro che hanno giocato in Italia?”. A voi la top! MODULO: 4-4-2 PORTIERE Cláudio Taffarel Molti sicuramente si aspettavano di vedere in questa formazione uno tra Dida e Julio Cesar, e invece vi sorprendo, scegliendo di inserire il fondatore della scuola dei portieri brasiliani. Cláudio infatti è stato il primo grande portiere ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tanto talento e jogo bonito, questa la base dei più grandi talenti brasiliani passati per la Seria A. Scopriamoli insieme Seconda top 11 di questa rubrica, dove nella precedente abbiamo parlato dei più grandi argentini passati nel Bel Paese ed oggi tratteremo dei loro rivali di sempre. Il Brasile è la nazione che ha vinto più Mondiali in assoluto, ben 5, e quasi tutti i giocatori di cui parleremo tra poco, hanno alzato al cielo almeno una volta la coppa più ambita. Quindi scopriamo ora “Chi sono i più grandi campioniche hanno giocato in Italia?”. A voi la top! MODULO: 4-4-2 PORTIERE Cláudio Taffarel Molti sicuramente si aspettavano di vedere in questa formazione uno tra Dida e Julio Cesar, e invece vi sorprendo, scegliendo di inserire il fondatore della scuola dei portieri brasiliani. Cláudio infatti è stato il primo grande portiere ...

Advertising

rakyhARTness : @amoiwifi A me è piaciuta molto 'la cattedrale del mare' è tratta da un libro, se vuoi un po' di leggerezza/cringe… - portamialcinema : 3% È una serie brasiliana e una pecca è il non riuscire a trovarla doppiata in italiano. Forse è per questo che la… - Crocianius01 : RT @sarregoeswest: @AJGNewsOfficial Belli i mondiali con giocatori di Sassuolo Wolfsburg e West Ham, serie B brasiliana, e dilettanti polac… - sarregoeswest : @AJGNewsOfficial Belli i mondiali con giocatori di Sassuolo Wolfsburg e West Ham, serie B brasiliana, e dilettanti… - FuzzyDadVilla : @kapav65 La situazione Italiana è già pessima come quella Brasiliana. La Lega semplicemente e supinamente si accoda… -