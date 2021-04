La rivoluzione della bicipolitana: 'Vogliamo rendere la bici competitiva rispetto alla macchina' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Cesena si prepara alla novità della bicipolitana cittadina che come spiega Giovanni Fini, dirigente tutela ambientale del territorio: 'sarà una rete che consentirà collegamenti ciclabili sicuri e ... Leggi su cesenatoday (Di mercoledì 21 aprile 2021) Cesena si preparanovitàcittadina che come spiega Giovanni Fini, dirigente tutela ambientale del territorio: 'sarà una rete che consentirà collegamenti ciclabili sicuri e ...

Advertising

tancredipalmeri : Erano partiti per fare la rivoluzione. Hanno finito per spararsi in faccia mentre giravano la maniglia della porta… - antoguerrera : La rivoluzione nel quartiere più posh di tutti, Chelsea. Come i 16 club ribelli hanno sottovalutato Boris Johnson.… - fanpage : La rivoluzione è durata solo 48 ore, eppure resterà nella storia. #SuperLegue - opengateitalia : Così @amendolaenzo, Sottosegretario Affari europei PCDM a “La strategia del Cloud digitale per Italia più competiti… - news_forlicesen : La rivoluzione della bicipolitana: 'Vogliamo rendere la bici competitiva rispetto alla macchina' -