La rivolta delle beauty influencer contro i filtri di Instagram

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo anni e anni in cui il’hanno fatta da padroni e ognuno di noi si è trovato, almeno una volta, a modificare i connotati del proprio volto o le forme del proprio corpo, è il momento di cambiare. Ad interessarsi alla questione sono sempre piùe, ultimamente, anche le beuauty guru e quelle imprenditrici che della bellezza del volto tramite l’utilizzo di cosmetici hanno fatto il proprio lavoro. Corpi e volti sui social vengono costantemente modificati non solo quando si tratta di vita quotidiana ma anche nella pubblicità – il che è unsenso enorme se si pensa, per esempio, alle foto modificate per pubblicizzare prodotti per la cura di viso e corpo e per la cosmesi -. Questo agire comune contribuisce a creare standard inarrivabili che, soprattutto quando si è nella delicata fase ...