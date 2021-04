La ripresa vuole anche dire record di emissioni nocive. Il rapporto IEA (Di mercoledì 21 aprile 2021) Per il 2021 si prevede uno scatto del 6% nel PIL globale, che dovrebbe portarlo a due punti sopra il livello del 2019, complici l’avvio dei programmi di vaccinazione e i vari piani dei Paesi per innescare la ripresa economica post-Covid. A farne le spese, però, sarà l’ambiente. Secondo il rapporto annuale dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) le emissioni di CO2 sono en route per il secondo incremento annuale più alto della storia. L’aumento nel consumo di combustibili fossili si rende necessario per far ripartire a pieno regime le economie del mondo, specie quelle dei Paesi emergenti (meno attrezzati in termini di produzione di energia pulita), ma i livelli toccheranno soglie preoccupanti. La domanda di elettricità aumenterà del 4,5%, e l’IEA prevede che la sola domanda di carbone supererà del 60% la domanda per tutte le ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 aprile 2021) Per il 2021 si prevede uno scatto del 6% nel PIL globale, che dovrebbe portarlo a due punti sopra il livello del 2019, complici l’avvio dei programmi di vaccinazione e i vari piani dei Paesi per innescare laeconomica post-Covid. A farne le spese, però, sarà l’ambiente. Secondo ilannuale dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) ledi CO2 sono en route per il secondo incremento annuale più alto della storia. L’aumento nel consumo di combustibili fossili si rende necessario per far ripartire a pieno regime le economie del mondo, specie quelle dei Paesi emergenti (meno attrezzati in termini di produzione di energia pulita), ma i livelli toccheranno soglie preoccupanti. La domanda di elettricità aumenterà del 4,5%, e l’IEA prevede che la sola domanda di carbone supererà del 60% la domanda per tutte le ...

