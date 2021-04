La ricerca al buio delle varianti Covid: a marzo analizzato solo l’1% dei tamponi. Burioni: «Vogliamo vincere senza cercarle?» – I dati (Di mercoledì 21 aprile 2021) «La lotta alle varianti si vince non cercandole», scherza Roberto Burioni su Twitter. Alla base dello scherzo, però, c’è un dato preoccupante sull’attività di sequenziamento svolta in Italia – l’analisi, cioè, che permette di individuare dai prelievi se il paziente si è infettato con un virus mutato e con quale. Stando ai numeri aggiornati raccolti da Gisaid, l’iniziativa che fornisce accesso ai dati genomici anche del Coronavirus responsabile della pandemia, nel mese di marzo sono stati sequenziati solo 8.078 tamponi su un totale di ben oltre 9 milioni di test effettuati tra il primo e il 31 del mese. Approssimativamente, si tratta dello 0,08%. April 17, 2021 Stando alla mappa diffusa su Twitter dal bioinformatico Moreno Colaiacovo, le Regioni che hanno fatto meglio sono ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 aprile 2021) «La lotta allesi vince non cercandole», scherza Robertosu Twitter. Alla base dello scherzo, però, c’è un dato preoccupante sull’attività di sequenziamento svolta in Italia – l’analisi, cioè, che permette di individuare dai prelievi se il paziente si è infettato con un virus mutato e con quale. Stando ai numeri aggiornati raccolti da Gisaid, l’iniziativa che fornisce accesso aigenomici anche del Coronavirus responsabile della pandemia, nel mese disono stati sequenziati8.078su un totale di ben oltre 9 milioni di test effettuati tra il primo e il 31 del mese. Approssimativamente, si tratta dello 0,08%. April 17, 2021 Stando alla mappa diffusa su Twitter dal bioinformatico Moreno Colaiacovo, le Regioni che hanno fatto meglio sono ...

