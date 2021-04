La Regione Campania cerca immobili uso ufficio per 60 mila mq nel centro di Napoli | pubblicato il bando

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Laha lanciato un avviso pubblico per l’acquisto diper gli uffici dell’istituzione. La procedura, sull’ultimo Burc, è nel quadro delle operazioni di razionalizzazione delle attività degli uffici regionali siti nella città die al fine di evitare la frammentazione, assicurarne la contiguità e concentrazione e nel contempo di ridurre la spesa per locazioni passive. Laha infatti attualmente diverse sedi per gli uffici tra cui il Palazzo di via Santa Lucia che è in affitto. Già negli anni scorsi era emersa diverse volte la proposta di trasferire tutti gli uffici alDirezionale, dove c’è già tutta la sede del Consiglio Regionale, oltre ad altri uffici dellastessa. La riè per “valutare ...