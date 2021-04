La Regina parla alla Nazione e Kate Middleton è al suo fianco (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel giorno del suo 95esimo compleanno, la Regina Elisabetta si è rivolta alla Nazione con un messaggio condiviso sui social ufficiali della Monarchia. E Kate Middleton è sempre più presente al suo fianco. Dopo 73 anni la Regina Elisabetta trascorre il giorno del suo compleanno senza Filippo, i cui funerali si sono svolti meno di una settimana fa, sabato 17 aprile. In molti erano pronti a credere che Sua Maestà avrebbe trascorso la giornata in totale silenzio, senza nemmeno la pubblicazione della consueta foto ufficiale, prevista in occasione di anniversari particolarmente significativi. Ma non è stato così. Invece, ancora una volta la Regina ha prevalso sulla donna e sui sentimenti privati. Così, Elisabetta prima ha condiviso su Instagram una foto che ... Leggi su dilei (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel giorno del suo 95esimo compleanno, laElisabetta si è rivoltacon un messaggio condiviso sui social ufficiali della Monarchia. Eè sempre più presente al suo. Dopo 73 anni laElisabetta trascorre il giorno del suo compleanno senza Filippo, i cui funerali si sono svolti meno di una settimana fa, sabato 17 aprile. In molti erano pronti a credere che Sua Maestà avrebbe trascorso la giornata in totale silenzio, senza nemmeno la pubblicazione della consueta foto ufficiale, prevista in occasione di anniversari particolarmente significativi. Ma non è stato così. Invece, ancora una volta laha prevalso sulla donna e sui sentimenti privati. Così, Elisabetta prima ha condiviso su Instagram una foto che ...

