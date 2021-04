La Regina Elisabetta festeggia sempre il compleanno due volte all’anno Ecco le segrete indiscrezioni sul suo passato e il motivo della scelta

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Oggi lacompie 95 anni, ma non c’è nulla dare; il suo cuore è gonfio di dolore a causarecente perdita del suo amato consorte, il principe Filippo, con il quale ha trascorso ben 73 anni di vita insieme. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Windsor Royal Family (@windsor.royal.family) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Windsor Royal Family (@windsor.royal.family) Le immagini del funerale del Duca di Edimburgo e dei pochi invitati presenti hanno già fatto il giro del mondo, così come quellein abito nero e ricurva su se stessa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

Come sempre, l'ultima parte della trasmissione è dedicata al gossip e oggi si è parlato del compleanno della. Quando all'improvviso è accaduto qualcosa. Leggi anche > La conduttrice ...La morte del principe Filippo di Edimburgo , consorte dellaII da ben 73 anni (erano sposati dal 20 novembre 1947), ha riacceso i riflettori sulla vecchia generazione della royal family. Diversi i ricordi e gli aneddoti sul duca di Edimburgo ...In concomitanza con la morte del principe Filippo di Edimburgo, si torna a parlare del royal wedding più celebre, quello tra il principe Carlo e Lady Diana.Terminato il programma contenitore di Canale 5. Come sempre, l'ultima parte della trasmissione è dedicata al gossip e oggi si è parlato del compleanno della regina ...