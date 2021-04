La Regina Elisabetta compie 95 anni | ecco cosa c’è da sempre nel suo beauty case

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Piega perfetta, un tocco di rossetto e una pelle radiosa. Il 21 aprile la Regina Elisabetta compie 95 anni ma il suo aspetto ne dichiara molti di meno. Sempre presente agli impegni reali, sempre praticamente perfetta, che sia un gala, una corsa dei cavalli, un matrimonio o un funerale (l’abbiamo vista, meravigliosamente racchiusa nel suo dolore, alle esequie del Principe Filippo). Per lei, la più longeva sovrana della storia, questo sarà un compleanno diverso, il primo senza il marito con il quale ha condiviso gli ultimi 73 anni. La immaginiamo in ogni caso, con i suoi morbidi capelli mossi color neve (che la sua assistente personale realizza ogni giorno con i bigodini) e il suo rossetto in nuance pink, sfogliare gli album di famiglia, composta, impenetrabile e curatissima. E con la carnagione radiosa che la contraddistingue sin dalla gioventù.

Harry rimarrà nel Regno Unito ancora per qualche giorno, complice anche il compleanno della Regina Elisabetta, che il 21 aprile compirà 95 anni, e per la prima volta non avrà il marito Filippo al suo fianco. Lo stile di Elisabetta II è da sempre unico e inimitabile, tra colori pastello e sfumature fluo, spille e borse a mano, ma anche alte uniformi e impermeabili. Il 21 aprile la regina Elisabetta II compie 95 anni. E sarà un compleanno triste. Il primo senza il marito, dopo una vita insieme e un grande amore raccontato con immagini inedite e molto private.