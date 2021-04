La quasi normalità fino alle 22

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 21 aprile 2021) La (22. È una cosa un po’ strana e attorno all’orario del rientro a casa si gioca una partita politica non proprio da nulla. Perché tenere duro sulle 22 anziché le 23 potrebbe costare caro politicamente e dare molto poco in termini di migliore contenimento del virus. C’è più di qualche crepa nella maggioranza e sono già pronti in tanti, a cominciare da Matteo Salvini, per approfittarsene in modo opportunistico. Tra l’altro senza rischiare nulla. Perché potranno rivendicare il successo se verranno concesse le 23, cavalcare le lamentazioni (anche fondate) se dovessero restare le 22, e, in ogni caso, annacquare la loro responsabilità in caso di ripresa nei contagi, alzando la solita cortina di confusione. Insomma, i difensori delle 22, che certamente hanno alcune ragioni fondate, sono però un ...