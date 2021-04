La protesta dei tifosi del Chelsea contro la Superlega | video (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ancora proteste dopo l'annuncio della discussa Superlega di calcio. Sono sei i club della Premier che hanno deciso di aderire al nuovo progetto di trofeo internazionale, da contrapporre alla Champions League. Sono tanti i calciatori, i tifosi e gli addetti ai lavori che nelle ultime ore stanno dimostrando la loro contrarietà al format. Tra questi vi sono anche i tifosi del Chelsea che ieri si sono riversati in strada per manifestare nei pressi di Stemford Bridge. Il gruppo ha bloccato anche il bus che trasportava la squadra dei Blues presente in zona per giocare il match contro il Brighton. Il portiere Petr Cech è andato incontro ai tifosi per mediare con loro e permettere così al bus di avanzare. Guarda tutti i video Chelsea ... Leggi su panorama (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ancora proteste dopo l'annuncio della discussadi calcio. Sono sei i club della Premier che hanno deciso di aderire al nuovo progetto di trofeo internazionale, da contrapporre alla Champions League. Sono tanti i calciatori, ie gli addetti ai lavori che nelle ultime ore stanno dimostrando la loro contrarietà al format. Tra questi vi sono anche idelche ieri si sono riversati in strada per manifestare nei pressi di Stemford Bridge. Il gruppo ha bloccato anche il bus che trasportava la squadra dei Blues presente in zona per giocare il matchil Brighton. Il portiere Petr Cech è andato inaiper mediare con loro e permettere così al bus di avanzare. Guarda tutti i...

