La prima puntata di Ulisse Il Piacere della scoperta sulla Roma imperiale | anticipazioni 21 aprile

Alberto Angela inaugura la prima puntata di Ulisse Il Piacere della scoperta con uno speciale dedicato al Natale di Roma, la cui fondazione, secondo la leggenda, sarebbe avvenuta il 21 aprile del 753 a.C.. Data non casuale quella scelta da Rai1 e dal divulgatore scientifico per tornare in onda con il suo programma culturale. Stasera, 21 aprile, la prima puntata di Ulisse Il Piacere della scoperta ci porta in un viaggio affascinante tra le meraviglie della Roma imperiale, la "Roma dei Cesari", periodo in cui la città raggiunse il suo massimo splendore.

