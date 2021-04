La nuova vita della tessera sanitaria: potrebbe essere utilizzata come pass vaccinale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le riaperture del 26 aprile porteranno con sé anche la possibilità di spostarsi tra le Regioni, anche di colore diverso. Oggi, in consiglio dei Ministri, sarà messo nero su bianco il testo del decreto che poi sarà approvato dalle Camera. Le indicazioni, però, sono state già date dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e dal Ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della conferenza stampa di venerdì scorso. Il progetto è quello del pass vaccinale, su schema europeo, che servirà – per il momento – per gli spostamenti interni e poi, in estate, anche per i viaggi all’estero. Ma su quali piattaforme (digitali e fisiche) si potrà inserire questo passaporto? LEGGI ANCHE > Per ora il pass digitale per spostarsi può aspettare (sostituito dalle autocertificazioni) Nei giorni scorsi, ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le riaperture del 26 aprile porteranno con sé anche la possibilità di spostarsi tra le Regioni, anche di colore diverso. Oggi, in consiglio dei Ministri, sarà messo nero su bianco il testo del decreto che poi sarà approvato dalle Camera. Le indicazioni, però, sono state già date dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e dal MinistroSalute Roberto Speranza nel corsoconferenza stampa di venerdì scorso. Il progetto è quello del, su schema europeo, che servirà – per il momento – per gli spostamenti interni e poi, in estate, anche per i viaggi all’estero. Ma su quali piattaforme (digitali e fisiche) si potrà inserire questoaporto? LEGGI ANCHE > Per ora ildigitale per spostarsi può aspettare (sostituito dalle autocertificazioni) Nei giorni scorsi, ...

stanzaselvaggia : Mario Biondi nuova bandiera del sovranismo, lui che non ha mai cantato una canzone in italiano in vita sua, manco s… - _Carabinieri_ : Un nuovo dolore, una nuova vittima del Covid-19 tra le fila dell’Arma: il Luogotenente Carica Speciale Franco Gagli… - Parpiglia : Su @chimagazine il servizio sulla nuova vita di #tommasozorzi - Cstglc1 : RT @NellaParola: La resurrezione è avere una vita nuova che ti viene donata dall’amore, dal saperti amato [...] @EpicocoLM #nellaparola ht… - JacSal93 : @perelaa Squadre della #SuperLeague confinate a vita nella nuova Conference League -