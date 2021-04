La NEVE storica di Aprile fin su Milano

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo un inverno davvero pessimo, dominato in lungo e in largo dall’anticiclone, le sorprese meteo gelide giunsero nel cuore della primavera. Era il 171991, quando una violenta irruzione fredda, fra le più tardive della storia, fece irruzione in Val Padana. Fonte immagine orizzontenergia.itPossiamo considerarla come l’ondata di gelo perfetta, venuta quando nessuno si sarebbe più aspettato un simile evento. Un nocciolo d’aria gelida artica portò un clamoroso scombussolamento meteorologico, con associati fenomeni temporaleschi. Si trattò di temporali nevosi che colpirono il Nord Italia fino in pianura! Laandò ad interessare anche, come possiamo apprezzare dal filmato. In quest’ondata nevosa così tardiva furono proprio le intense precipitazioni a favorire il crollo termico, fino a consentire la...