La legge ne regoli l’uso prima che diventi “sorveglianza indiscriminata” Il parere del Garante

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Venerdì scorso ildella Privacy ha finalmente pubblicato unmolto importante, cioè il primo pezzo di un perimetro normativo di cui si dovrà dotare l’Italia per usare le nuove tecnologie nel campo della sicurezza. Ilsi è espresso negativamente nei confronti dell’implementazione in “real time” del Sari (Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini), già in uso dalle Forze dell’ordine per identificare le persone attraverso le telecamere di. Fino a oggi, il Sari tradizionale, diciamo così, veniva usato andando a confrontare le immagini con un database di persone già segnalate, secondo una procedura simile a quella applicata per le impronte digitali. La grande differenza con il Sari Real Time è che il database verrebbe ampliato, e il riconoscimento verrebbe fatto in automatico, ...

