La Germania libera il Recovery. In Italia le cifre si capiranno giovedì (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Germania libera il Recovery, ma in Italia, il Paese destinatario della parte più cospicua di aiuti, le cifre definitive dei vari capitoli del piano si capiranno solo domani. Alle dieci di mattina, quando Mario Draghi riunirà a palazzo Chigi i ministri coinvolti in prima linea. Il premier tirerà le somme del lavoro portato avanti con Bruxelles nelle ultime ore. Si partirà da lì per assegnare i soldi alle sei missioni del piano. Alcune cifre ci sono già, ma hanno ancora la forma della forchetta: tra 63 e 69 miliardi al green, mentre il titolare della Salute Roberto Speranza chiederà la conferma dei 19,7 miliardi previsti nel piano messo a punto dal governo Conte. Il dato della discontinuità è invece fissato: più soldi per i nuovi progetti rispetto al vecchio ...

