La Germania dopo Merkel si gioca tra l’esperto Laschet e l’astro verde Baerbock: chi vincerà? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono giornate eccezionali per la politica tedesca. Il partito dei Verdi ha nominato Annalena Baerbock come candidata Cancelliera, la leadership della CDU ha deciso in una caotica videoconferenza durata sei ore che il candidato Cancelliere sarà Armin Laschet, e infine il governatore della Baviera e leader della CSU, Markus Söder, ha riconosciuto la vittoria e la candidatura di Laschet. «C’è la responsabilità per il Paese ma c’è anche la responsabilità per l’Union» ha detto Söder, aggiungendo di essersi già congratulato con Laschet. Il primo partito della Germania ha una caratteristica particolare, ha un gemello bavarese. La CDU/CSU infatti è l’unione (la Union appunto) di due partiti distinti. La CDU è presente in tutto il Paese tranne che in Baviera, la CSU è presente solo ed esclusivamente in ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono giornate eccezionali per la politica tedesca. Il partito dei Verdi ha nominato Annalenacome candidata Cancelliera, la leadership della CDU ha deciso in una caotica videoconferenza durata sei ore che il candidato Cancelliere sarà Armin, e infine il governatore della Baviera e leader della CSU, Markus Söder, ha riconosciuto la vittoria e la candidatura di. «C’è la responsabilità per il Paese ma c’è anche la responsabilità per l’Union» ha detto Söder, aggiungendo di essersi già congratulato con. Il primo partito dellaha una caratteristica particolare, ha un gemello bavarese. La CDU/CSU infatti è l’unione (la Union appunto) di due partiti distinti. La CDU è presente in tutto il Paese tranne che in Baviera, la CSU è presente solo ed esclusivamente in ...

Advertising

luigidimaio : A Bruxelles, dopo il vertice @NATO sull’Afghanistan, insieme a Usa, Germania, Francia e Regno Unito ci siamo riunit… - Mov5Stelle : Dopo vent’anni, la NATO ha scelto di lasciare l’Afghanistan. Lo abbiamo deciso ieri a Bruxelles dopo il vertice ris… - chilluxbro : @atacilpmoc oddio, la sofferenza ahahah io mi ricordo tipo che ero in germania per un gemellaggio e sono andata ad… - Open_gol : La partita per il dopo Merkel - radiopopmilano : RT @raffaeleliguori: La Germania e il dopo #Merkel. I Grünen sognano una cancelliera verde, @ABaerbock, neo-candidata. I democristiani Cdu… -