La gatta sul tetto che scotta: Antoine Fuqua sarà regista e produttore del nuovo film (Di mercoledì 21 aprile 2021) Antoine Fuqua tornerà alla regia per proporre un nuovo adattamento dello spettacolo teatrale La gatta sul tetto che scotta. Antoine Fuqua sarà regista e produttore di un nuovo film tratto dallo spettacolo teatrale La gatta sul tetto che scotta, ispirandosi alla versione andata in scena a Broadway interpretata da un cast composto esclusivamente da attori neri. Il progetto vedrà coinvolti anche i produttori teatrali Stephen C. Byrd e Alia Jones-Harvey. La versione dell'opera di Tennessee Williams andata in scena nel 2008 ha registrato il tutto esaurito per ben 19 settimane consecutive e ha rappresentato la prima ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 aprile 2021)tornerà alla regia per proporre unadattamento dello spettacolo teatrale Lasulchedi untratto dallo spettacolo teatrale Lasulche, ispirandosi alla versione andata in scena a Broadway interpretata da un cast composto esclusivamente da attori neri. Il progetto vedrà coinvolti anche i produttori teatrali Stephen C. Byrd e Alia Jones-Harvey. La versione dell'opera di Tennessee Williams andata in scena nel 2008 ha registrato il tutto esaurito per ben 19 settimane consecutive e ha rappresentato la prima ...

Advertising

nDZIgjU9ai7WSDI : RT @lifeinthehill: Stasera me la sento calda come la gatta sul tetto che scotta - gatta_pantera : RT @Libero_official: Il #Cts prima del CdM smentisce di essere stato interpellato sul #coprifuoco: smentito il governo #Draghi e i ministri… - sto_gi : @ZinnonaRyder La gatta sul letto che scotta ?? - menitaly_beauty : RT @lifeinthehill: Stasera me la sento calda come la gatta sul tetto che scotta - Girl_in_Luv_089 : Luna la gatta di mio zio ha fatto un graffietto sul naso di Holly ?? -