«La Festa dell’Unità? Una truffa da 300mila euro» Rinvio a giudizio per gli organizzatori

Firenze, 21 apr – Nuova grana in arrivo per il partito più indagato d'Italia. Stiamo parlando, ovviamente, del Partito democratico. Sì perché, stando a quanto riferisce la Nazione, la Procura di Firenze ha chiesto il Rinvio a giudizio per l'organizzatore della Festa dell'Unità, il festival annuale del fu Pci e dell'attuale Pd. L'accusa è quella di truffa aggravata nei confronti di un ente pubblico, ossia il Comune di Firenze. L'ipotesi di reato è stata formulata dal procuratore aggiunto Luca Turco, con il procedimento che si dovrebbe concludere il prossimo 8 giugno. Bufera sulla Festa dell'Unità Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tra il 2014 e il 2017, il responsabile tecnico della Festa dell'Unità avrebbe ...

