La Ferrari svela la nuova versione speciale della 812 Superfast

Sono state pubblicate oggi le prime immagini ufficiali della nuova versione speciale Ferrari in edizione limitata, in attesa dell'evento di lancio mondiale che verrà trasmesso in diretta sui canali social della Casa di Maranello il 5 maggio prossimo.Questa vettura rappresenta la massima espressione del concept di berlinetta estrema a motore anteriore e porta le specificità della pluripremiata 812 Superfast a un nuovo livello. Il modello incarna alla perfezione l'ineguagliabile DNA sportivo Ferrari, che poggia le sue radici nell'esperienza ultrasettantennale dell'azienda sui circuiti di tutto il mondo, in un connubio perfetto tra prestazioni, forma e funzionalità. Dedicata a un ristretto gruppo di collezionisti appassionati e fini ...

