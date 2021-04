La Corte tedesca scongela il Recovery. Esulta l'Europa (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una decisione dettata da ragioni di opportunità politica ma soprattutto economica. La Corte costituzionale tedesca ha respinto il ricorso che mirava a bloccare la ratifica del piano di rilancio europeo, il Recovery fund, e in particolare il meccanismo di debito comune. Come si legge sul sito della Corte di Karlsruhe, “un esame sommario non rivela una forte probabilità di violazione” della legge costituzionale e non sembra ledere l’autonomia di bilancio del Parlamento tedesco. Via libera quindi alla ratifica della legge che consente di finanziare il Next Generation Eu, bloccata dalla stessa Corte un mese fa in seguito al ricorso di una associazione di più di duemila cittadini guidati dall’ex leader dell’Afd Bernd Lucke. Un ricorso che ha messo momentaneamente in freezer il piano di ripresa dell’Ue ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una decisione dettata da ragioni di opportunità politica ma soprattutto economica. Lacostituzionaleha respinto il ricorso che mirava a bloccare la ratifica del piano di rilancio europeo, ilfund, e in particolare il meccanismo di debito comune. Come si legge sul sito delladi Karlsruhe, “un esame sommario non rivela una forte probabilità di violazione” della legge costituzionale e non sembra ledere l’autonomia di bilancio del Parlamento tedesco. Via libera quindi alla ratifica della legge che consente di finanziare il Next Generation Eu, bloccata dalla stessaun mese fa in seguito al ricorso di una associazione di più di duemila cittadini guidati dall’ex leader dell’Afd Bernd Lucke. Un ricorso che ha messo momentaneamente in freezer il piano di ripresa dell’Ue ...

PaoloGentiloni : La decisione della Corte Costituzionale tedesca è importante in Germania ed è un grande passo avanti sulla strada d… - simonabonafe : L’estrema destra nazionalista tedesca compagna di banco della Lega di Salvini in Europa ha provato a bloccare nextg… - RaiNews : La Corte costituzionale tedesca ha respinto i ricorsi contro la condivisione dei debiti nell'Unione europea. Con qu… - Tony50863663 : RT @Piero_De_Luca: Una buona notizia per il futuro dell'UE. La Corte Costituzionale tedesca respinge il ricorso contro la ratifica del #Rec… - ansaeuropa : La presidente @vonderleyen e il commissario @PaoloGentiloni accolgono con favore la decisione. -