La celebrazione della natura e della bellezza nelle opere di Jagoda Lessel (IE)

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Quando si pensa alla tendenza dell’arte a rifiutare la forma visibile si tende a considerare questo tipo di espressività come manifestazione intensa di un tumulto interiore, di sensazioni che premono per uscire perché troppo a lungo mantenute celate e protette in un mondo intimo da cui poi improvvisamente quanto impetuosamente devono fuoriuscire. L’artista di cui vi racconterò oggi sceglie invece di osservare tutto ciò che è intorno a lei con sguardo poetico, quasi incantato, ed è di quella sensazione positiva e magica che narrasue. Intorno agli anni Quaranta del Novecento la situazione europea e mondiale era fortemente instabile, incerta a causa del secondo conflitto mondiale che aveva tolto serenità e punti di rifermento anche agli artisti i quali sentirono la necessità non solo di trovare un linguaggio espressivo più adeguato al ...